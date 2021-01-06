Фармацевт уничтожил сотни доз вакцины от COVID-19 в США из-за "теории заговора"

В американском штате Висконсис фармацевт уничтожил более 500 доз вакцины от коронавируса, поскольку был сторонником "теории заговора" о COVID-19 и опасался, что мир "рушится".

46-летнего Стивена Бранденбурга арестовали за порчу 57 флаконов препарата компании Moderna, сообщает Daily Mail.

Известно, что задержанный вынул вакцину из холодильника и намеренно оставил на ночь. Бранденбург рассказал следователям, что пытался испортить препарат, потому что он якобы мог навредить людям, изменив их ДНК.

Эксперты подчеркнули, что утверждения о том, что вакцины могут генетически модифицировать человека, не соответствуют действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 4 января больше всего доз вакцины от COVID-19 использовали Израиль, Бахрейн и Великобритания. Далее идут Дания, Россия, Германия, Канада и Китай.