Против Гордона в России возбудили новое уголовное дело и повторно объявили в розыск

Страна-агрессор Россия возбудила новое уголовное дело против украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.

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Дело касается "публичных призывов к терроризму". О каких именно призывах идет речь, в сообщении не уточняют.

В связи с новым уголовным делом Гордона повторно объявили в розыск в России, сообщило то же "РИА Новости" (о первом объявлении журналиста в розыск стало известно в июле 2022 года).

"А это уже четвертое уголовное дело против меня открыли и во второй раз объявили в розыск. Как думаете, найдут? Кстати, у кого можно спрятаться?" – написал Гордон в Instagram.

Жена Гордона, главная редактор "ГОРДОН" Олеся Бацман также прокомментировала новое уголовное дело против него.

"Как перестать ржать? Я уже сбилась считать количество уголовных дел, которые Россия завела на Диму. Насколько я понимаю, это уже четвертое. Теперь о призывах к терроризму. И второе объявление от МВД Раши в розыск. Не знала, что так бывает. Итого, что мы имеем? Четыре уголовных дела, два объявления в розыск, заочно осужден Басманным судом, внесен в список террористов и экстремистов, признан "иноагентом", книги запретили, стриминговые платформы за распространение его выступлений оштрафовали и пару людей за посты с его интервью уже посадили… Дима, очень-очень горжусь тобой. Ты реально теперь – самый титулованный украинец. Люблю", – написала журналистка в Facebook.

В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил против Гордона уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ, ему инкриминируют публичные призывы к разрешению агрессивной войны, нарушение ненависти или вражды по признакам национальности, публичное распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет тюрьмы. В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его названия не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождение". Кроме того, у Следственного есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине.

В апреле того же года в РФ Гордона занесли в список организаций и физических лиц, считающихся причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

В июле 2022-го стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывали), в тот же месяц российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

В сентябре министерство юстиции России отнесло Дмитрия Гордона в реестр "иностранных агентов". Он стал первым гражданином Украины в этом списке.