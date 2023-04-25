'Просто жить своей жизнью': украинские военные рассказали, о чем мечтают после победы. Трогательное видео

Украинские военные рассказали, о чем мечтают после победы Украине в войне. После долгих месяцев на фронте защитники хотят адаптироваться к гражданской жизни, быть рядом со своими семьями, родить детей.

Видео дня

Об этом они рассказали журналистам "Радио Свобода". В частности, 29-летний военнослужащий Михаил из Тернополя говорит, что хочет "просто жить своей жизнью, без войны и крови" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу, наконец, к своей жене, к своему ребенку. Вернусь к своей работе. Просто хочу жить своей жизнью, наслаждаться ею. Без войны, без этой крови, без этой беды. Чтобы ни мой ребенок, ни моя жена, ни мои родители, ни родные не переживали, что будет завтра, что будет со мной, что будет со страной", – сказал он.

Многие защитники после победы мечтают родить детей, вернуться на свою работу и адаптироваться к "гражданке".

"Первым делом домой. А дальше уже посмотрим. Отосплюсь и буду дома сидеть возле родных", – говорит 26-летний Андрей из Прикарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военные рассказали, как не следует реагировать на людей с протезами. В Национальном центре реабилитации Украины дали семь советов.

– Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о военных уловках ВСУ, сработавших против армии России. В результате оккупанты паникуют и делают "жесты доброй воли".