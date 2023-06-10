Прошла через ад: на Херсонщине спасли 84-летнюю пенсионерку, которая пережила Вторую мировую. Фото

В Херсонской области из затопленного после подрыва Каховской ГЭС жилища спасли 84-летнюю пенсионерку Марию Леонтьевну, которая пережила Вторую мировую войну. По стечению обстоятельств спасатель, вывозивший ее на лодке, оказался ее учеником.

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Об этом сообщил официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины. "История, заставляющая плакать..." – сказано в посте.

Пресс-служба рассказала, что помочь 84-летней украинке попросила ее дочь. "Приехавший эвакуировать женщину спасатель узнал в ней свою учительницу. Совпадение обстоятельств? Случайность? Нет – это судьба, оказаться там, где ты нужен!" – уверены в МВД.

Ведомство поделилось душещипательными фотографиями Марии Леонтьевны и команды, которая ее спасала.

"Она – ребенок войны, которую россияне заставили снова проходить через ад", – написали представители министерства.

Они заверили, что ни один российский террорист не остановит ГСЧС в попытках спасти каждую жизнь, имеющую высшую ценность. Эвакуация продолжается несмотря на угрозы обстрелов.

"Эта история показывает нам, что даже в самые темные времена, когда весь мир кажется безнадежным, есть надежда и сила, которые нас объединяют", – добавила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские захватчики в населенных пунктах Херсонской области, затопленных после подрыва Каховской ГЭС, разрешают эвакуацию только гражданских с паспортами РФ.

– 8 июня стало известно, что Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонщины. Страна-террорист Россия якобы должна предоставить гарантии безопасности.

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