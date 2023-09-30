Прощался с жизнью, но снова ехал помогать людям: история из Харьковщины в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Николай Божко ранее администрировал сеть автомоек в Харькове. С первых же дней войны он стал эвакуировать людей из пригорода и привозить гуманитарную помощь оставшимся. Свою историю он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Николай вспоминает, как утром 24 февраля 2022 увидел "сумасшедшее зарево" в направлении Старого Салтова, где живут родители. Его брат, пока дорога была свободна, успел вывезти семью с детьми. Родители же выехали позже, после того, как российская ракета прилетела во двор к соседу.

"Я постоянно ездил в село. Добирался не по центральной дороге, там не пропускали, а через поля и леса. Надо же было и увидеться, и привезти необходимое, и вывезти людей", – вспоминает Николай.

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Старый Салтов некоторое время был в оккупации. После освобождения русские военные регулярно обстреливали поселок из минометных установок. Активнее всего били, когда видели, что приехали волонтеры. Николай отдавал себе отчет в том, что может произойти все, что угодно, но каждый день вместе с товарищами отправлялся в очередной эвакуационный или гуманитарный рейс.

"Шелест в небе слышишь – ложишься на землю. Можешь пролежать 10 минут, 20, 30. А выстрелы все ближе и ближе. И понимаешь, что каждый может стать для тебя последним. И также понимаешь, что кроме тебя – никто этим людям не поможет", – говорит Николай.

И добавляет, что часто слышал: нужно беречь себя. Но ведь на вопрос — кто тогда привезет старикам еду или лекарство — ответа не давал никто.

О том, как сейчас поставляется вода в разрушенные села, и как будет называться пирожковая, которую он мечтает открыть после нашей Победы в войне, Николай рассказывает по ссылке.

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