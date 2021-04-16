Просьба с передовой помочь в покупке снаряжения

Наталья Юсупова Общество 16:09, 16.04.2021

Люди, на фронте каждый день погибшие и раненые. Просьба с передовой, надо купить 4 пуленепробиваемых шлема для ДУК, стоимость одного 8600 грн, 19 тыс уже есть, надо выкупить срочно. К этому заказу ещё нужны две батареи для квадрокоптера 12860 г., и жгуты-турникеты 15 штук.

Карта 5375 4115 0265 7732 Монобанк

5358 3853 2000 2464 Монобанк

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