Прохання з передової допомогти в покупці спорядження

Наталя Юсупова Суспільство 16:09, 16.04.2021

Люди, на фронті кожен день загиблі і поранені. Прохання з передової, треба купити 4 куленепробивних шолома для ДУК, вартість одного 8600 грн, 19 тис вже є, треба викупити терміново. До цього замовлення ще потрібні дві батареї для квадрокоптера 12860 грн, і джгути-турнікети 15 штук.

Карта 5375 4115 0265 7732 монобанк

5358 3853 2000 2464 монобанк

patreon.com/nyusupova - для перекладу з-за кордону

Facebook Наталі Юсупової
Facebook Наталі Юсупової
Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Ярош назвав умову, за якої Росія зможе захопити Україну

Зеленський відповів Путіну на "захист російськомовних" на Донбасі

Зеленський: Україна – не власність Росії, не віддамо їм і сантиметра землі

Байден зробив заяву про Росію: я міг би зайти далі з санкціями

Порошенко – про санкції США проти Росії: вони наближають день відновлення суверенітету України