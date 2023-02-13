Прорыв на 'Азовсталь' и битва за Змеиный: в Украине презентуют документальный цикл об операциях разведки в 2022 году

В Украине пройдет премьера цикла трех документальных фильмов под названием "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" об операциях с участием военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2022 году. В картинах будут показаны эксклюзивные кадры работы спецназовцев.

Видео дня

Об этом сообщает "Укринформ". Презентация цикла кинокартин состоится 13 февраля в 11:00. Организатором мероприятия выступил "Медиацентр Укринформ".

Автором документалки является журналист и военнослужащий ВСУ Артем Шевченко. Среди участников – представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов; заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко; начальник связи штаба обороны Мариуполя, офицер ОЗСП "Азов" НГУ с позывным "Мольфар"; заместитель командира вертолетной эскадрильи, участник воздушных операций на Азовстали (Мариуполь) и о.Змеиный, Герой Украины Евгений Соловьев.

В частности, в фильме "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо" расскажут о воздушной логистической операции по снабжению гарнизона защитников Мариуполя необходимых грузов и эвакуации раненых. Она была проведена весной 2022 года.

Фильм "Харьковское контрнаступление. Земля" повествует о наступательной операции украинских Сил обороны и безопасности при участии штурмового закона "Кракен" ГУР МО. Она была проведена осенью прошлого года. Результатом операции стало освобождение почти всей Харьковщины.

В фильме "Битва с остров Змеиный. Море" показана борьба за возобновление контроля над островом Змеиный. В частности, публика увидит эксклюзивные кадры высадки и боевых действий спецназовцев на острове 8 мая.

Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале "Укринформ". Журналистов просят прибывать за полчаса до начала презентации. Адрес: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 8/16.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания ABC сняла документальную ленту о войне, развязанной Россией против Украины. Значительная часть фильма посвящена боям за Харьковщину и судьбам людей, обожженных войной.