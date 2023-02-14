''Прорыв идет на нашем направлении'': оккупант на Луганщине пожаловался на наступление ВСУ и рассказал, что у захватчиков нет подкрепления. Аудио

Российский оккупант, который воюет в Луганской области, пожаловался на наступление Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. По его словам, там идет прорыв, а у захватчиков нет даже подкрепления.

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Об этом свидетельствует новый аудиоперехват разговора. Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны.

"Вот прорыв идет на нашем направлении, там рота одна под п...здоган попала, под замес, нам пол часа дали, мы должны выдвинуться к ним на помощь держать оборону", – сказал оккупант.

По его словам, захватчиков на этой позиции осталось около 30-40 человек, поэтому его 11 вряд ли им чем-нибудь помогут. При этом командование сказало выдвигаться и брать весь боеприпас с собой.

Стоит отметить, что с понедельника, 13 февраля, Бахмут был закрыт на въезд для журналистов и волонтеров. Это связано с определенными действиями украинских защитников.

Войска противника на Бахмутском направлении (Донецкая область) предпринимают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп. Оккупанты делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику, потому что последнюю Силу обороны Украины эффективно уничтожают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последней недели Силы обороны сбили два самолета ВС Российской Федерации как раз в районе Бахмута. В последний раз это произошло 11 февраля. Воины из пограничной службы "приземлили" вражеский Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса.

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