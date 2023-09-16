Прорвался в Мариуполь, чтобы спасти бабушку: новая история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Василий Челпан смог попасть в Мариуполь в середине марта 2022 года. Ехал туда прежде всего за своей бабушкой, но мимоходом помог сохранить жизнь другим людям. Историю об изуродованном врагом городе он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Начало полномасштабной войны Василий с женой и ребёнком, которому было несколько месяцев, встретил в Киеве. В Мариуполе у него много близких, в том числе и самый родной человек — бабушка. Связь прервалась 2 марта, и мужчина сразу стал думать, как ему туда попасть.

"Это был мой долг, обязанность. Бабушка меня растила с 3 лет. Она отдала мне всю жизнь и я не мог иначе", – признается Василий.

Способ нашелся: знакомый искал человека, который бы привез гуманитарную помощь из Львова в Мариуполь. Василий согласился. Вспоминает, что едва сдерживался на вражеских блокпостах, чтобы не сказать лишнего.

Видео дня

В Мариуполе Василий сначала разгрузил гуманитарную помощь и передал ее людям. Лишь после этого вместе с братом отправился к бабушке. Нашел ее в подвале дома и повез в более безопасное место.

"В машине нас было трое. Нас остановил мужчина лет 50. Попросил подвезти. А вместе с ним — 5 детей и 7 взрослых. Он плакал и просил забрать хотя бы детей. Мы посадили в автомобиль их и одну женщину, маму, чтобы с ними хотя бы кто свой был. Высадили их возле одного из пансионатов", — рассказывает Василий.

Бабушки Василия не станет через несколько месяцев. О том, почему она отказалась уезжать из города, он рассказывает по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.