Пропавшим без вести остается 31 человек: итоги 12-го дня ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

По состоянию на вечер субботы, 17 июня, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС погибли 16 человек: 14 на Херсонщине и 2 на Николаевщине. Пропавшим без вести до сих пор считается 31 украинец.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Подтопленными остаются 1300 домов, из них 1274 – на территории Херсонской, а 26 – Николаевской областей.

"Всего с этих территорий эвакуировано 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц. Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверили 13,5 тысячи квартир и домов", – добавил глава МВД.

Несмотря на то, что захватчики не прекращают обстреливать Херсонщину, ликвидация последствий подрыва ГЭС и подтопления продолжается – все службы работают.

По данным ГСЧС, на реке Днепр наблюдается постепенное снижение уровня воды, она находится на уровне 94 см. В настоящее время подтоплены 6 населенных пунктов на правом берегу (Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогреднево, Благодатовка) и 17 на временно оккупированной территории левобережья.

"Откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов (с начала работ откачано более 107 тыс. тонн из 413 домов и подвалов), задействовано 68 мотопомп. С начала работ гражданам доставлена 401 тонна воды и более 36 тыс. 597 кг продуктов питания и первой необходимости", – говорится в сообщении.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в регионе по состоянию на 21:00 средний уровень воды составлял 110 сантиметров. В течение дня вода отступила от Калиновского, Садового, Никольского, Новотягинки и Федоровки. Без света временно остаются только Никольское и Корабельный район Херсона.

Взрывотехники обследовали уже почти 310 га территории, на которую могло смыть взрывчатку, четыре взрывоопасных предмета были обезврежены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины предполагают, что российская террористическая армия может устроить новые техногенные катастрофы на территории нашей страны. Для этого враг может использовать специальные взрывные команды.

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