Пропала по дороге из школы: на Ривненщине ищут 9-летнюю девочку. Фото

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В селе Малый Жолудск 17 февраля пропала девятилетняя Яна Гамарц. Девочка не вернулась из школы.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Ривненской области. К поискам привлекли спецназ и дрон (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Яна Гамарц, 2013 года рождения, после уроков в школе не вернулась домой. Около 17:00 ее мать решила попросить полицию о помощи в поисках ребенка. Телефона у нее с собой нет.

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К поискам подключились правоохранители, спецназ и местные жители. Также задействован дрон с тепловизором.

Девочка была одета в красную куртку, белую шапку и черные штаны. Рост у нее примерно 120 сантиметров.

Полицейские и родные призвали всех, кто знает какую-либо информацию о Яне, сообщить по указанным номерам телефонов: 03634-2-54-01, 068-853-5391.

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