Производитель некачественных ИФА-тестов на COVID-19 намерен судиться с иммунологом ПАГ Борисом Донским, – журналист

Компания "Эквитестлаб", которая производит ИФА-тесты на COVID-19 и собирается подавать в суд на ПАГ и ведущего иммунолога Бориса Донского, в 2016 году фигурировала в уголовном производстве по подозрению в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Об этом заявил в Facebook известный волонтер и блоггер, аналитик Центра внешнеполитических исследований Назар Приходько. По его словам, компания намерена подать иск по поводу защиты чести и достоинства на "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика А.Н. Лукьяновой Национальной академии медицинских наук Украины", известный как ПАГ, и на ведущего иммунолога этого института Бориса Донского.

Он объяснил причины возможного иска от компании "Эквитестлаб".

"Дело в том, что Донской в лаборатории ПАГ провел эксперимент, в результате которого оказалось, что тест-системы одного отечественного производителя вовсе не обнаруживают антитела, а у другого – "Эквитестлаба" – антитела обнаруживают только в половине случаев", – пояснил аналитик.

Приходько отметил, что "Борис Донский является не только одним из ведущих иммунологов ПАГ, он является одним из ведущих иммунологов в нашем государстве в целом, а сравнительное исследование он проводил, руководствуясь постановлением Кабмина, в котором прямо говорится: "Верификация методики исследования осуществляется с целью определения функциональных характеристик методики, установленные производителем, которые подтверждаются в условиях конкретной лаборатории".

"То есть исследования эффективности проводится каждой конкретной лабораторией, что, собственно и было сделано этим ученым. Но нет! Вместо того, чтобы учесть и исправить недостатки тест-систем, на которые указали ведущие специалисты, недобросовестный производитель идет в суд... А знаете, почему идет? Там дело не в чести и достоинства, которых нету. Там дело в том, что государство закупает эти половинчатые тест-системы по вдвое завышенной цене! Коррупция в чистом виде! Так о какой чести и достоинстве говорить...?" – заявил Назар Приходько.

По его словам, на первый взгляд, компания "Эквитестлаб" появилась на рынке достаточно недавно и неоткуда.

"Но если заглянуть глубже, можно найти следующее. ООО "Эквитестлаб" появилась в апреле 2017 года. До этого компания называлась ООО "Витромед" и фигурировала в уголовном производстве №12015000000000630 от 08.12.2015 года, которое осуществлялось Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС Украины по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 205 "Фиктивное предпринимательство", ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", ст. 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ", ст. 190 "Мошенничество", – рассказал аналитик.

Он подчеркнул, что в этой ситуации должно разобраться руководство страны и компетентные органы.

Напомним, в феврале в своем интервью "Левому берегу" Донской рассказал об эксперименте из сравнения трех тест-систем отечественного производства, которые имеют патент на качество в Украине.

"Результаты впечатлили. Тестовая система Vitrotest® поймала 15 из 15 положительных результатов. Система "Еквитест" – 9 из 15, так себе результат, на три с плюсом). А вот система "Диапроф" не поймала ни одного IgM из контрольных положительных образцов NIBSS", – отметил иммунолог.

По его словам, некачественные тесты могут не только навредить пациентам, но и исказить эпидемиологическую статистику по COVID-19.