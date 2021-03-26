Виробник неякісних ІФА-тестів на COVID-19 має намір судитися з імунологом ПАГ Борисом Донським, – журналіст

Компанія "Еквітестлаб", яка виробляє ІФА-тести на COVID-19 та має намір позиватися до суду на ПАГ та провідного імунолога Бориса Донського, у 2016 році фігурувала в кримінальному провадженні за підозрою в шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

Про це заявив у Facebook відомий волонтер і блогер, аналітик Центру зовнішньополітичних досліджень Назар Приходько. За його словами, компанія має намір подати позов з приводу захисту честі та гідності на "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України", відомий як ПАГ, і на провідного імунолога цього інституту Бориса Донського.

Він пояснив причини ймовірного позову від компанії "Еквітестлаб".

"Річ у тім, що Донський у лабораторії ПАГ провів експеримент, в результаті якого виявилося, що тест-системи одного вітчизняного виробника зовсім не виявляють антитіла, а в іншого – "Еквітестлабу" – антитіла виявляють лише у половині випадків", – пояснив аналітик.

Приходько зазначив, що "Борис Донський є не тільки одним з провідних імунологів ПАГ, він є одним з провідних імунологів у нашій державі загалом, а порівняльне дослідження він проводив, керуючись постановою Кабміну, в якій прямо говориться: "Верифікація методики дослідження здійснюється з метою визначення функціональних характеристик методики, що встановлені виробником, які підтверджуються в умовах конкретної лабораторії".

"Себто дослідження ефективності проводиться кожною конкретною лабораторією, що, власне і було зроблено цим вченим. Але ж ні! Замість того, щоб врахувати та виправити недоліки тест-систем, на які вказали провідні спеціалісти, недобросовісний виробник йде до суду…А знаєте, чому йде? Там справа не в честі та гідності, яких нема. Там справа в тому, що держава закуповує ці половинчасті тест-системи за вдвічі завищеною ціною! Корупція в чистому вигляді! Так про яку честь та гідність говорити...?" – заявив Назар Приходько.

За його словами, на перший погляд, компанія "Еквітестлаб" з’явилася на ринку доволі недавно та нізвідки.

"Але якщо зазирнути глибше, можна знайти наступне. ТОВ "Еквітестлаб" з’явилась у квітні 2017-го. До цього компанія мала назву ТОВ "Вітромед" і фігурувала в кримінальному провадженні №12015000000000630 від 08.12.2015 р., яке здійснювалося Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України за наступними статтями Кримінального кодексу України: ст. 205 "Фіктивне підприємництво", ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", ст. 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ст. 190 "Шахрайство", – розповів аналітик.

Він підкреслив, що в цій ситуації має розібратися керівництво країни та компетентні органи.

Нагадаємо, в лютому у своєму інтерв’ю "Лівому берегу" Донський розповів про експеримент з порівняння трьох тест-систем вітчизняного виробництва, які мають патент на якість в Україні.

"Результати вразили. Тестова система Vitrotest® спіймала 15 із 15 позитивних результатів. Система "Еквітест" – 9 із 15, так собі результат, на три з плюсом) А от система "Діапроф" не спіймала жодного IgM із контрольних позитивних зразків NIBSS", – зазначив імунолог.

За його словами, неякісні тести можуть не тільки зашкодити пацієнтам, а й спотворити епідеміологічну статистику по COVID-19.