Производили фальшивые визы и паспорта: СБУ разоблачила группу дельцов в Запорожье, которые помогали гражданам РФ ''легализоваться'' в Украине

В Запорожье группа злоумышленников за вознаграждение системно оформляла фальшивые документы для граждан России, которые хотели нелегально перебраться и проживать на территории Украины. Группировку задержали сотрудники Службы государственной безопасности, которые провели обыски по месту жительства участников преступной схемы.

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Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства на своем Telegram-канале. Кроме фальшивых паспортов, заказчикам за отдельную плату предлагались "липовые" пропуска по формату документов местных советов, позволяющие свободно перемещаться на автомобиле по улицам во время комендантского часа.

"Среди основных клиентов злоумышленников были граждане России, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств", – указано в сообщении.

Также правоохранители добавили, что дельцы изготовляли фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в Украине. Стоимость поддельных документов составила от $2 до 3 тыс. с человека, в зависимости от срочности выполнения заказа.

Банда оказалась довольно предприимчивой и заранее предупреждала, что по новым украинским "документам" российских граждан могут призывать в армию, учитывая военное положение. Для них они также оформляли фальшивые справки о непригодности к призыву на службу в ВСУ.

И июня 2022 года за услугами к запорожским дельцам успели обратиться и получить выполненный заказ больше 90 человек. Сами члены банды ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"В настоящее время организатор и еще два из пяти активных участника группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу)", – обозначили в СБУ.

Организатору группировки суд уже определил меру пресечения – он будет содержаться под стражей. Следственные мероприятия для привлечения к ответственности всех причастных и выявлению российских граждан, находящихся в нашей стране незаконно, продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила двух вражеских информаторов в освобожденных районах Харьковщины, эти люди сливали важные данные РФ. Учитывая информацию об украинских оборонительных рубежах, враг готовил диверсии и обстрелы.

Также украинские силовики разоблачили деятельность бывшего начальника службы охраны одного из объектов инфраструктуры в Николаеве, получил 8 лет тюрьмы за корректировку российскихракетных ударов по учебным заведениям. Мужчина с начала масштабного вторжения собирал разведданные о локациях ВСУ.

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