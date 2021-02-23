В Украину вернутся морозы до -13: синоптики дали прогноз погоды на вторник

В Украине во вторник, 23 февраля, ожидается теплая погода на западе и юге, в других регионах днем прогнозируется минусовая температура.

Так, согласно данных на сайте Укргидрометцентра, в восточных регионах ударит мороз от -9 до -13 градусов. В центре и части северных областей температура будет не такой низкой – от 0 до -5 градусов днем.

На западе тем временем воздух прогреется максимум до +9 (в среднем от +6 до +8 градусов). Ночью в этой части Украины ожидаются морозы, местами – до -5 градусов (на Тернопольщине еще холоднее – до -6).

На юге страны будет от +4 до +8 (в Херсоне и области от +2 до +4). Ночью морозы от 0 до -5 градусов.

По всей Украине погода будет сухой, осадков не прогнозируют.

В Киеве днем ожидается от 0 до -2, ночью от -2 до - 4 градусов. Переменная облачность, без осадков.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко сообщила, что в стране началась "предвесна" и уже в ближайшие дни от снега не останется и следа, но настоящую весну придется еще подождать несколько недель. Погода на 8 Марта будет прохладной и снежно-дождливой.