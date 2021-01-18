Синоптики рассказали, где в Украине будут самые сильные морозы на Крещение

В Украине во вторник, 19 января, ожидается морозная погода, в большинстве регионов – без осадков. Самая низкая температура будет ночью на западе страны.

Снег пройдет только на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На праздник Крещения на юге и на западе будет от -10 до -13 днем (в Крыму, в Одесской области и на Закарпатье теплее – от -5...-7 градусов).

В центральных, северных и восточных регионах прогнозируют более сильный мороз – от -11 до -15 градусов.

Ночью самой низкой температура будет на западе, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской областях – от -18 до -23 (местами до -25). В других регионах ночью ожидается максимум -20 градусов.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области будет холодной и без снега. Днем синоптики прогнозируют от -13 до -15, ночью от -18 до -20 градусов.

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