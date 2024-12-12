Проект 'Сердце Азовстали' и '1+1' расскажут миру о проблемах украинских военнопленных

Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" совместно с 1+1 media, каналом 1+1 Украина, утренним проектом "Завтрак с 1+1" и американской ветеранской организацией Dog Tag запустили адвокационный проект "Вкус свободы", призванный повысить осведомленность за рубежом проблему освобождения украинских военнопленных.

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Первым этапом проекта станет отбор рецепта традиционного украинского вкуса, который станет символом поддержки освобождения военнопленных. Принять участие и предложить свой рецепт приглашают украинских ветеранов и ветеранок. Смаколик-победитель будет производиться и продаваться в американской ветеранской пекарне Dog Tag, а автор лучшего рецепта поедет в США, чтобы лично призвать международное сообщество к поддержке освобождения украинских защитников и защитниц.

"Проект "Сердце Азовстали" уже почти 2 года активно борется за освобождение пленных защитников и защитниц. И особое внимание мы уделяем адвокации этого вопроса за границей. Мы сотрудничаем с американскими организациями и рады, что наши партнеры из Dog Tag решили присоединиться к столь важной инициативе.

"Вкус свободы" – это способ донести до иностранцев, через что приходится проходить нашим защитникам в плену и насколько важна их поддержка. К каждому вкусному будет добавлена история одного из украинских военнопленных. Таким образом, мы покажем людям в США, что наши пленные – это конкретные люди, жизнь которых сейчас пытается отобрать Россия. Такие истории должны слышать за границей", – рассказали в "Сердце Азовстали".

"Проект "Вкус свободы" – это о стремлении к свободе, силе духа и общей цели. Это наш способ донести мировые истории героизма наших защитников и напомнить, что их освобождение из плена – это общая ответственность, требующая действий. Мы верим, что уникальные украинские рецепты, созданные нашими ветеранами, расскажут миру не только о богатстве нашей культуры, но и о наших ценностях, борьбе за свободу и несокрушимый дух", – комментируют в 1+1 Украина.

Лучший рецепт вкусности, который победитель представит в США, будет определять троица звездных судей:

– шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко;

– ведущая "Завтрака с 1+1" Валентина Хамайко;

– исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко.

Принять участие в проекте могут украинские ветераны и ветеранки. Чтобы стать участником и присоединиться к важной адвокационной миссии необходимо заполнить анкету по ссылке.

С официальными правилами проекта можно ознакомиться по ссылке.

"Сердце Азовстали" – проект всесторонней поддержки защитников Мариуполя и их семей, основанный Ринатом Ахметовым. Общественная организация построила уникальную экосистему поддержки "от реабилитации до самореализации". В рамках проекта функционирует 7 программ помощи: "Возвращение", "Здоровье", "Защита", "Семья", "Спорт", "Дома" и "Будущее".