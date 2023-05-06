Продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку: Силы обороны отразили более 30 атак врага - Генштаб

Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Самые трудные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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Силы обороны отразили более 30 атак врага, а захватчики понесли значительные потери. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

За последние сутки оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, враг нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены. При этом на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений территориальной обороны противника.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области.

Противник также совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Железный Мост, Леоновка, Черниговской области; Ровно, Бояро-Лежачие, Волфине Сумской области, а также Лемещенное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики пытались вести безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Синьковка. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красному Первому, Двухлетнему, Западному, Синьковке, Песчаному, Вишневому и Стельмаховке Харьковской области.

В Лиманском направлении враг осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне. Оккупанты вели наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел. В то же время, артиллерийские обстрелы потерпели Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики за последние сутки наступательных действий не проводили. Однако они произвели обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг также наступательных действий не проводил. При этом обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Оккупанты также совершили обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это - Бурлацкое, Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

В то же время, российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях. В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электроюгмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Также разграблен склад, а также вывезено станковое оборудование.

При этом у оккупантов очень низкий уровень морально-психологического состояния. К примеру, в одном из подразделений российских оккупационных войск, находящемся в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом".

Кроме того, военнослужащие РФ жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой. Около 50% личного состава не имеют возможности оформить платежные карты, опасаются, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям.

При этом авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, а также удару по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

Также нашими защитниками были уничтожены 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 2 разведывательных дрона.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Минобороны говорят, что российские оккупационные войска пытаются захватить Бахмут Донецкой области до 9 мая, для чего стягивают туда дополнительные силы ППК "Вагнер".

– Украинские воины, защищающие город-крепость Бахмут, продолжают наносить потери наемникам из ППК "Вагнер". В частности, они взорвали склады боеприпасов захватчиков на Бахмутском направлении.

– Воины Вооруженных сил Украины, защищающие город, рассказали о ситуации на первой линии обороны. Они отметили, что основным преимуществом врага является количество живой силы, однако украинские бойцы превосходят противника качественно.

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