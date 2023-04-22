Продолжаются тяжелые бои в Бахмуте и Марьинке, украинская авиация 8 раз за сутки ударила по врагу – Генштаб

Российские оккупационные войска ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток украинские защитники отбили около 40 вражеских атак.

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Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 22 апреля.

"Российская Федерация не отказывается от своих планов по оккупации украинской территории. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток захватчики нанесли 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях путинская армия на протяжении суток нанесла авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты этих суток наступательных действий не проводили. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское оккупанты вели безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны в течение суток отразили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. При этом оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время в течение суток оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Кроме того, захватчики продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области, российские оккупанты увеличили количество патрулей, а на блокпостах начали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Также они ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ России берут на контроль, проверяют их персональные данные.

В то же время представители российских спецслужб организовали в городе скрытое наблюдение за гражданами, отказавшимися от получения российского паспорта. Учитывают, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перерасчет средств с территории подконтрольной Правительству Украины на временно захваченные территории области и каким образом эти средства конвертируются в наличные деньги.

Из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на захватчиков, они усилили психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. Используя устрашения, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом".

Авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 состав боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "уверен" в готовности Украины отвоевать новые территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению. Нынешняя цель Альянса – обеспечить победу Украины над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны у Киева будет "сдерживание для предотвращения новых атак";

– в Эстонии считают, что главным фактором успеха украинского контрнаступления является боевая подготовка подразделений Сил обороны. По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины готовятся освобождать наши территории от оккупантов.

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