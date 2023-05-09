Пробило крышу и перекрытие этажа: в сети показали фото квартиры, на которую упали обломки ракеты РФ в Днепре

В ночь на 9 мая российские оккупационные войска атаковали ракетами Днепропетровщину. Обломки одной из ракет упали на четырехэтажку в Днепре.

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В сети показали фото квартиры, пострадавшей в результате атаки. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал "Мы Украина | Новости сегодня" и Радио Свобода.

Отмечается, что в квартире пробило крышу и перекрытие одного этажа. Боевая часть ракеты попала прямо в одну из квартир.

К счастью, обошлось без жертв, однако пострадала 31-летняя женщина – жительница этой квартиры. У нее легкие травмы, потому ее уже отпустили домой.

Кроме того, местных жителей пришлось эвакуировать.

Стоит отметить, что все 8 воздушных целей, которые оккупанты запустили по области, были сбиты украинскими силами ПВО.

Напомним: всего в ночь на 9 мая Россия запустила по Украине 25 крылатых ракет, из которых 23 сбили украинские силы ПВО. Во время масштабной воздушной тревоги 15 вражеских целей были сбиты над Киевом. Российские военные преступники из самолетов стратегической авиации запускали "Калибры" и Х-101/Х-555.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после ночных обстрелов в одном из районов Киевской области обнаружен воронка диаметром 8 метров. Глубина ее составляет более 2,5 метров;

– также в Киевской области обломками российской ракеты поврежден частный дом. Жители региона призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

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