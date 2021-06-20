Давайте по-честному. Про Крым. За семь лет оккупации (уйма времени) любой чих оккупированных людей - на совести оккупанта. И как бы "стандартно" эта фраза ни звучала - от этого факта никуда не денешься. Ремонт канализационных сооружений должен происходить за счёт оккупанта. Ремонт водостоков должен производиться за счёт оккупанта. Ремонт ливневок - хотя вроде в Крыму их ещё при союзе было принято не строить, т.к. с гор вода так или иначе спускается в море (поправьте меня, если я ошибаюсь). Как и ремонт дорог, как и обеспечение водой, как и многое многое другое.

Отношусь ли я к тем украинцам, которые сейчас злорадствуют по поводу затопления Ялты? Нет.

Отношусь ли я к тем украинцам, которые считают, что "так вам и надо"? - Только по отношению к оккупантам и коллаборантам.

Если вдруг мой Харьков оккупируют и я окажусь в подобной ялтинской ситуации, я скажу себе:

- В Украине дебил в президентском кресле с булавой. Вместо того, чтобы заниматься непосредственными обязанностями и дипломатическими усилиями, он тратит непомерные суммы на имитацию своей деятельности. Я это понимаю, как понимаю и то, что только после деоккупации я смогу что-то предъявлять Украине. Меня затопило - но виноватой в последствиях я буду считать страну, оккупировавшую мой город. А не ту, у которой этот город отобрали.

Видео дня

Кстати, за счёт того, что в Крым хлынули понаехи из сызраней и всяких самар, нагрузка на коммуникации выросла пропорционально. Россияне больше сс...т и ср...т, а канализация не справляется. Теперь нечистоты им проще выливать в реки и море. Россияне не привыкли что-то ремонтировать капитально. Вспомните, как проваливаются под землю их стадионы через день после чемпионатов. Как выглядят их собственные города. Что они едят и из чего они это делают, в конце-концов.

Никто по-большому счету не злорадствует. Однажды оккупация закончится, и Крым подвергнется восстановлению, ремонту, да, за счёт налогоплательщиков именно Украины. Крым ведь и был дотационным, все же это помним? И я, и моя семья, и миллионы украинцев так или иначе будут спонсировать восстановление угробленной россиянами инфраструктуры что Крыма, что Донбасса, в том или ином объеме, за счёт своих налогов или привлеченных из других стран средств. Не Россия будет этим заниматься, а Украина.

Кстати, сейчас Донецк потерял статус главного города Донбасса - а Краматорск его получил. За счёт Украины там сейчас будут строиться новые объекты. Знаю, что харьковские строительные компании рыли на Донбассе окопы за свой счёт - а теперь в качестве компенсации или благодарности получили заказы на крупные жилые комплексы. Восемь площадок под строительство - на каждой по восемь-десять многоэтажек. Первая застройка - 12 га земли для жилья. Краматорск станет мегаполисом такими темпами. Так что Украина умеет и работать, и восстанавливать. И практически каждый украинец вольно или невольно в этом участвует, несмотря на качество нашей власти сегодня.

Не нужно плевать в нашу сторону.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.