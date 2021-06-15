Приют 'Сириус' взывает о помощи: 3 тысячи животных могут остаться без корма и ухода

Один из крупнейших столичных приютов для животных в пригороде Киева "Сириус" взывает о помощи. Из-за карантина и наплыва брошенных животных приют тонет в долгах, которые достигли 800 тысяч гривен, поэтому со дня на день здесь могут отключить электричество за неуплату.

Об этом в своем обращении в Facebook написала руководитель приюта "Сириус" Александра Мезинова. По ее словам, в приюте многократно увеличилось количество брошенных животных в связи с кризисом, в то время как новый дом смогли обрести лишь 17 из более чем 3 200 питомцев.

Последнему пристанищу для бездомных животных уже нечем оплачивать содержание спасенных волонтерами четвероногих воспитанников, а ведь многие из них нуждаются также в лечении и уходе.

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"Карантин очень больно ударил по нам. Приют тонет в долгах, в этом месяце свыше 800 тысяч грн мы должны за корм для животных, ветпрепараты, клиникам за лечение, за дрова, ветврачам за стерилизацию в приюте, за свет, который нам на днях уже отрежут за неуплату. Нам крайне нужна и важна реконструкция приюта. Временные вольеры совсем старые и разваливаются, сетки ржавые, доски гнилые, мы постоянно что-то ремонтируем", – написала Александра, обращаясь в соцсети к неравнодушным людям, которые могут помочь приюту.

В данный момент, по ее словам, жизнь более чем трех тысяч животных полностью зависит от людей и компаний, которые могут поддержать "Сириус" в нынешнем катастрофическом положении.

"Приют очень ждет серьезные компании, которым животные небезразличны, которые хотели бы участвовать в грандиозном уникальном проекте и могли бы нам помочь построить приют нового формата, где будут стационарные комфортные помещения для питомцев… Я очень надеюсь на поддержку, без вас я не вытяну. Пожалуйста, помогите выстоять моему приюту в нынешней тяжелой ситуации… Он забит до отказа – все вольеры, клетки, все большие переноски заполнены животными", – взывает Александра ко всем неравнодушным.

В своем сообщении руководитель оставила банковские реквизиты, по которым можно сделать любые пожертвования в пользу приюта любым удобным способом.