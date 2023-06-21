Привычки бедных: как сломать систему и изменить свою жизнь

К сожалению, бедность – это распространенное явление среди населения. Люди не знают, как выйти из этого положения, которое часто передается нам от родителей.

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Мы не задумываемся над тем, что привычки, которые для являются нормой, на самом деле не дают нам разбогатеть. OBOZREVATEL рекомендует пересмотреть свой образ жизни, чтобы побороть их.

Принятие

Если ваша семья не богата и постоянно акцентирует внимание на том, что нет достаточно денег, то это формирует мнение, что вы никогда не будете богаты и не достигнете высот. Это предположение закрепляется в голове и автоматически формирует вас как человека, который не может добиться финансового успеха. Выйдите из своей зоны комфорта и найдите новые возможности.

Синдром самозванца

Исследование, которое провели в 2019 году, показало, что люди из малообеспеченной семьи имеют низкую самооценку и считают, что не достойны лучшего. Если вы не верите, что можете добиться финансового успеха, то это подсознательно влияет на ваше распоряжение деньгами. Измените свое мышление.

Нехватка знаний

Финансовая грамотность является важной частью в воспитании детей. По незнанию, как правильно распоряжаться деньгами, большинство так и остаются бедными. Управление финансами – это навык, который мы приобретаем в течение жизни, поэтому наше материальное положение зависит только от наших знаний.

Изоляция

Не зря говорят, что круг окружения приведет человека либо к бедности, либо к богатству. Когда у вас есть пример для подражания среди вашей семьи или друзей – это однозначно увеличивает шансы на создание беззаботного будущего. Если среди вашего окружения нет успешных людей, то поищите для себя пример у других, например, это может быть известный человек, у которого история жизни похожа на вашу.

Выживание

Когда все свое время вы посвящаете борьбе за жизнь, это значительно замедляет ваш прогресс. Как следствие, люди принимают решения, которые только на короткое время исправят финансовую ситуацию, но все же оставят вас в ловушке бедности.

Ловушки

Когда ситуация с финансами плачевна, большинство попадают в долговые ловушки. Некоторые компании предлагают помощь, но в конечном итоге погружают вас еще глубже в долговую яму, например кредиты с высокими процентами. Людей привлекает то, что заявку быстро оформляют и сразу дают деньги без лишних хлопот. Сначала вы можете почувствовать облегчение и решить некоторые проблемы, но в дальнейшем вам придется платить гораздо больше.

Распродажи

На первый взгляд, распродажа – это способ сэкономить деньги, и когда мы покупаем вещи по меньшей цене, то считаем, что сделали правильный и обдуманный шаг. Но когда слово "распродажа" сразу вызывает желание что-то приобрести, несмотря на то действительно ли оно нам нужно, то это становится пагубной привычкой, похищающей наши сбережения. Перед тем, как что-то купить, хорошо обдумайте, действительно ли эта вещь необходима вам.

Образ жизни

Когда вы повысили свой доход и уже можете вытащить себя и свою семью из бедности, начните экономить или вкладывать средства во что-то прибыльное. Большинство допускают ошибку, когда при налаживании финансового положения начинают больше тратить на еду, одежду, развлечения. Лучше используйте дополнительные деньги для получения дополнительного дохода, а постоянные расходы контролируйте.

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