Привязывал на цепь и бил по голове: в Никополе задержали отчима, жестоко издевающегося над 5-летним мальчиком

В Никополе задержали сожителя матери 5-летнего мальчика, который избивал и издевался над ребенком. Мужчина аргументировал свое поведение тем, что мальчик "мешал" ему.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Мужчина начал издеваться над ребенком после нескольких месяцев проживания с женщиной.

Так, 13 мая в полицию позвонили по телефону и сообщили о детских криках, которые поступали из квартиры местной жительницы. На место происшествия прибыли инспекторы полиции, где они увидели мальчика с броскими синяками по всему телу.

Полицейские опросили соседей, которые сообщили, что мужчина проживает по этому адресу в течение нескольких месяцев, но раньше не наблюдали его агрессии к ребенку. Мать мальчика рассказала, что сожитель угрожал ей физическим насилием, если она сообщит кому-то о его "методах воспитания".

Ребенка из семьи забрали и после досмотра доставили в "кризисную комнату" в Днепре, где с мальчиком о пережитом говорил психолог.

Следователи начали досудебное расследование по данному факту. Как установили правоохранители, 39-летний мужчина пытал ребенка своей сожительницы за "непослушное поведение". Методы так называемого "воспитания" у мужчины были жестокими и бесчеловечными: он избивал мальчика по голове, связывал руки цепью и привязывал к металлическому крюку, вкрученному в стену в детской комнате. В ходе обыска квартиры была изъята металлическая цепь и другие материальные доказательства.

После проведения соответствующих следственных действий, злоумышленнику было объявлено о подозрении в шести преступлениях: пытка и незаконное лишение свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, сопровождавшееся причинением ему физических страданий.

Злоумышленник понял, что за указанные преступления ему грозит длительный срок заключения, поэтому он пытался подкупить правоохранителей. Так, 17 мая, во время передачи взятки в размере 2 тысяч долларов США, мужчина был задержан. По этому факту полицейские открыли уголовное производство по статье 369 части 3 УКУ. В ходе расследования правоохранители также представят правовую оценку действиям матери.

Ребенок был передан его биологическому отцу, прибывшему из Киева, как только было сообщено об издевательстве над мальчиком.

Ранее сообщалось, что суд в Ровно освободил от наказания стоматолога, которая во время приемов избивала детей. Родители пострадавших детей и прокуратура не возражали по поводу решения суда.