Суд в Ровно освободил от наказания стоматолога, которая во время приемов избивала детей

Ровенская стоматолог Инна Кравчук, которая во время приемов избивала детей, избежала наказания за преступление. Родители пострадавших детей и прокуратура не возражали по поводу решения суда.

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Об этом сообщается в обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных расследований определении Ровенского городского суда от 5 апреля. Стоматологу за совершенное грозило до трех лет лишения свободы.

Как говорится в постановлении, суд удовлетворил ходатайство скандальной Инны Кравчук, которая во время приемов применяла физическую силу к детям, по истечении сроков давности.

"Освободить обвиняемую от уголовной ответственности за совершение уголовных проступков, предусмотренных ч.1 ст.125, ч.1 ст.126 УК Украины на основании ст.49 УК Украины в связи с истечением сроков давности. Уголовное производство закрыть на основании п. 1 ч.2 ст.284 УПК Украины", – говорится в постановлении.

Законные представители родителей, чьи дети получили физические и моральные травмы, во время судебного заседания не возражали в ходатайстве. Представитель прокуратуры разделяла то же мнение, соглашаясь с прошедшим более двух лет с момента совершения проступков. Это определение может быть обжаловано в Ровенский апелляционный суд.

Ранее Obozrevatel писал, что:

– В Ровно разгорелся скандал из-за врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инну Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы избивала детей.

– Стоматолог из Ровно, подозреваемая в избиении детей, продолжила работу и рассказала об очередях к ней.

– В стоматолога из Ровно, подозреваемой в избиении детей, нет лицензии на работу.

– Против стоматолога из Ровно подали новые заявления об избиении детей, она продолжает не признавать вину.