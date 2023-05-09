Присвоил 3,8 млн грн вещественных доказательств: в Николаевской области разоблачили экс-прокурора. Фото

Правоохранительные органы разоблачили бывшего прокурора, который незаконно завладел деньгами в большом количестве. У него обнаружились вещественные доказательства на сумму более 3,8 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Сейчас он уволен из органов прокуратуры.

Бывший прокурор одной из окружных прокуратур в Николаевской области подозревается в завладении чужим имуществом с использованием своего служебного положения. Об этом стало известно в ходе процессуального руководства Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, деньги хранились в его служебном кабинете, когда он был прокурором в рамках уголовного производства.

На данный момент он уволен из прокуратуры. Правоохранительные органы рассматривают вопрос об избрании меры пресечения в отношении него.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к присвоению почти 500 тысяч гривен иностранных волонтеров. Злоумышленник заказывал военную амуницию якобы для нужд ВСУ, а в расчет сбрасывал поддельные платежные квитанции.

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