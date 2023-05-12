Нынешние Дни памяти и примирения по всему миру прошли под лозунгами митингующих: "Остановите геноцид со стороны россиян в Украине!" и "Долой рф из ООН!".

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На площі міст двадцяти семи країн вийшли небайдужі люди, українці, щоб в черговий раз розповісти світу про злочини росії, про необхідність перемоги України над сучасним різновидом фашизму – рашизмом.

Мітингувальники несли в руках плакати: "росія – держава-терорист"; "Геть рф із ООН", "рашизм = нацизм", "путін = гітлер", та скандували: "Зупиніть росію! Зупиніть російський геноцид!"

Український громадський рух #unrussiaUN / "Геть рф із ООН!" приєднався до акції, щоб висловити протест проти незаконного знаходження росії в ООН та нагадати світовій спільноті про необхідність негайного вигнання росії з Організації Об'єднаних Націй.

російські рашисти мають понести суворе покарання за те, що розв’язали найкривавішу війну на Європейському континенті, та відповісти за всі воєнні злочини, злочини проти людяності, скоєні в Україні.

Ми впевненні, що саме завдяки рішенню Ради Безпеки ООН Україна зможе гарантовано отримати репарації, конфіскувати всі заморожені активи ворога (а це понад п’ятсот мільярдів доларів США) та належним чином організувати міжнародний трибунал, щоб засудити путіна і інших рашистських злочинців. Через агресивну війну, розв’язану росією, що порушила всі існуючі правила сучасної міжнародної системи, спаплюжила норми ООН, ввесь цивілізований світ об’єднався навколо України.

"Російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію", – сказала у своїй промові на врученні Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод і амбасадор руху "Геть рф із ООН".

Ворог це чудово розуміє і всіма силами намагається втриматись у кріслі срср в ООН, тому що боїться не тільки майбутнього трибуналу, а й можливості створення миротворчої місії ООН на кшталт "Operation Desert Storm", яка цілком можлива за умови вигнання росії із ООН.

Настав час для світу діяти твердо і відповідально, щоб зупинити цю неприпустиму агресію і гарантувати мир, справедливість та безпеку для всіх народів планети. Саме в сьому полягає головна місія ООН – організації, яка має бути головним запобіжником від війн, гарантувати забезпечення міжнародного миру та безпеки. Допускаючи присутність в своїй структурі країни, яка ніколи не набувала членства ООН, яка явно порушує міжнародне право та Статут ООН, Організація Об'єднаних Націй не тільки компрометує свої принципи та свою місію, але й залишає зло в обличчі росії непокараним.

Вимоги українського громадського руху #unrussiaUN сформульовані в петиції "Геть рф із ООН", яку підписали вже понад 350 000 людей по всьому світу.

На сторінку Facebook ГО "Громадський Хаб" – організації, яка створила петицію, з травня 2022 року підписалось більш як 125 000 людей, що демонструє потужну підтримку руху #unrussiaUN / "Геть рф із ООН!".

За минулий рік до руху приєднались українські військові, громадські діячі, дипломати, політики, лідери громадської думки, які підписують та закликають підписати петицію "Геть рф із ООН!". Їхні звернення ви можете побачити на YouTube-каналі "Громадського Хабу".

Серед амбасадорів руху #unrussiaUN / "Геть рф із ООН!": громадська спільнота Армія Громад України, радник Офісу Президента Михайло Подоляк, третій Президент України Віктор Ющенко і ведучий та інфлюенсер Максим Сосновський.

У світлі масової підтримки міжнародної спільноти та незламної волі українського народу настав час для ООН діяти відповідно до свого Статуту. Неприпустимо, щоб у XXI столітті злочини росії залишалися непокараними.

Виявилось що у XXI столітті фундаментальними стовпами відстоювання справедливості та забезпечення мирного майбутнього світу залишились зброя і воля. Україні потрібна зброя, а ООН потребує волі та зусиль, щоб слідувати власному Статуту та викинути росію геть.