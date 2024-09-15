Пришло время: в МИД сделали заявление о программах возвращения украинцев из-за границы

Сейчас уже пришло время ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения РФ. Однако для этого должны быть созданы соответствующие условия.

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Речь идет о условиях безопасности, медицинских услугах, восстановлении жилья и т.д. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES). Этот вопрос должен быть на повестке дня, подчеркнул он.

МИД Украины сейчас работает с европейскими партнерами с целью создания надлежащих условий и внедрения инициатив, которые будут способствовать возвращению украинцев, выехавших из страны из-за войны.

В частности, ведомство продолжает активную работу с Еврокомиссией над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев, намереных вернуться на родину. О таких стратегиях речь шла недавно на переговорах главы МИД Украины с Еврокомиссаром по внутренним делам ЕС Ильвой Йоханссон.

"По убеждению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, соответствующие инициативы должны, прежде всего, создавать позитивную мотивацию для того, чтобы наши люди за рубежом делали осведомленный выбор в пользу возвращения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На заседании парламентской фракции "Слуга народа" обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводится обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить.

– Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан Украины из-за границы. По его словам, нашей стране важно не потерять 7,5 млн человек, выехавших за границу. В то же время гарант отметил, что взрослых украинцев и детей необходимо возвращать в страну без принуждения.

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