'Есть важный момент': Зеленский ответил, возможно ли принудительное возвращение украинцев из-за границы. Видео

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан Украины из-за границы. По его словам, нашей стране важно не потерять 7,5 млн человек, которые выехали за границу.

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Также президент отметил, что хотел бы, что все украинцы были в своей стране, при условии их решения. Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина-2024. Независимость".

Зеленский отметил, что взрослых украинцев и детей необходимо возвращать в страну без принуждения. Для этого нужно создать такие условия, которые будут способствовать возвращению в Украину.

В частности, президент заявил, что украинцы должны быть обеспечены рабочими местами. Кроме того, есть вопрос подхода к людям. Некоторые украинцы, особенно те, которые потеряли родных на войне, делают выбор оставаться за границей.

"Прежде всего это касается Польши и Германии, где большинство наших украинцев. Я считаю, что сегодня нам нужно наработать политику для этой институции и принять решение осенью", – сказал Зеленский.

"Я только за, если украинцы приедут, но только без принуждения. Поэтому тут есть важный момент, я поднимал этот вопрос, есть украинцы, которые работают в Германии, в Польше, в других странах. А есть украинцы, которые не работают. Я не хочу характеризовать украинцев, которые там не работают, но понятно, что политически выгодно тратить финансовую помощь на третий год войны, а отправить их в Украину", – сказал президент.

Напомним, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и не обновили свои военно-учетные данные, не смогут получить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ранее стало известно о том, что украинское правительство хочет оптимизировать и верифицировать сведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Стартовал экспериментальный проект по автоматической проверке данных.

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