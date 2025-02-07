"Пришло время сказать до встречи": Евлаш заявил, что уходит с поста спикера Воздушных сил
Руководитель службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш покинул свой пост. Он заявил, что ему "пора двигаться дальше".
Причин своего увольнения не назвал. Новостью майор ВСУ поделился на своей странице в Facebook 6 февраля.
"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные силы", – говорится в сообщении.
Евлаш также поблагодарил тех, кто всегда был рядом с ним – кто помогал и поддерживал, а также "даже те, кто желал упасть".
"Без вас все было бы не так интересно. Пора двигаться дальше", – добавил он, опубликовав фото со службы спикером.
Напомним, что майор ВСУ Илья Евлаш заменил в должности спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната в марте 2024 года.
Уроженец города Мена на Черниговщине изучал рекламу и public relations в Киевском национальном торгово-экономическом университете, окончил Национальной академии обороны Украины по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".
После учебы устроился на украинский информационный телеканал "Эспрессо TV". Он рассказывал, что именно там получил повестку, и сразу решил идти служить. Летом 2021 года Евлаш попал в службу по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, откуда начался его "медийный путь" в армии.
Именно команда, к которой он принадлежал, создала идею о "Призраке Киева" – сборном персонаже героизма пилотов, воевавших против российских войск во время обороны столицы в 2022-м.
До Воздушных сил возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киева, прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", был спикером восточной группировки войск.
О личной жизни 28-летнего офицера Ильи Евлаша известно немного – год назад он женился.
Как сообщал OBOZ.UA, в январе Генштаб ВСУ опроверг слухи о переводе специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил в пехотные подразделения. Там заверили, что подобный шаг не планировался и не планируется.
Позже в Воздушных силах была создана специальная комиссия, которая должна не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие подразделения Сил обороны. А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский своим распоряжением запретил отправлять специалистов по обслуживанию самолетов в пехоту, но при этом напомнил о необходимости укомплектования боевых бригад личным составом, с чем мобилизация в достаточной степени не справляется.
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