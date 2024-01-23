Приобретенные Favbet пикапы Peugeot хорошо проявили себя во время выполнения боевых задач, – командир РУБпАК
Автомобили, приобретенные благодаря компании Favbet для ударных рот БПЛА "Армии дронов", хорошо проявили себя во время выполнения боевых задач.
Об этом рассказал командира роты ударных беспилотных авиационных комплексов 65-й отдельной механизированной бригады с позывным "Сомали".
"Машины хорошие. Большой удобный кузов, куда влезают большие дроны. Проходимость в болотах тоже хороша. Ребята на ней ездят каждый день, и пока еще не подводила. Вывозит и забирает пилотов БПЛА с позиции. Справляется хорошо. Мы ее немного доделали, поставили кунг" , болотную резину. Машины бережем и хорошо их обслуживаем, потому что без них мы не сможем выезжать на боевую работу", - отметил он.
В прошлом году компания Favbet задонатила более 57 млн грн, за которые было приобретено 53 новых пикапа Peugeot Landtrek для ударных рот БПЛА "Армии дронов" в рамках сотрудничества с UNITED24.
Ожидается, что ударные роты БпЛА будут обеспечены на 80% беспилотниками украинского производства, а остальные дроны будут приобретены за рубежом.
Министерство цифровой трансформации совместно с Генеральным штабом ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24 в рамках проекта "Армия дронов" способствуют обеспечению ударных рот необходимыми беспилотниками.
"Новые авто позволяют нашим высококлассным операторам БпЛА быстро и, насколько это возможно, безопасно выезжать на позицию, оперативно менять расположение и маневрировать. Все это повышает эффективность работы ударных рот БпЛА и как следствие – дает нашим войскам преимущество на поле боя", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.
Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, созданного основателем компании Favbet Андреем Матюхой, получили более 260 автомобилей.
Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного, а также сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
По состоянию на январь 2024 при содействии Favbet Foundation Силам обороны оказана помощь на 210 млн грн.