Приобретенные Favbet пикапы Peugeot хорошо проявили себя во время выполнения боевых задач, – командир РУБпАК

Автомобили, приобретенные благодаря компании Favbet для ударных рот БПЛА "Армии дронов", хорошо проявили себя во время выполнения боевых задач.

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Об этом рассказал командира роты ударных беспилотных авиационных комплексов 65-й отдельной механизированной бригады с позывным "Сомали".

"Машины хорошие. Большой удобный кузов, куда влезают большие дроны. Проходимость в болотах тоже хороша. Ребята на ней ездят каждый день, и пока еще не подводила. Вывозит и забирает пилотов БПЛА с позиции. Справляется хорошо. Мы ее немного доделали, поставили кунг" , болотную резину. Машины бережем и хорошо их обслуживаем, потому что без них мы не сможем выезжать на боевую работу", - отметил он.

В прошлом году компания Favbet задонатила более 57 млн грн, за которые было приобретено 53 новых пикапа Peugeot Landtrek для ударных рот БПЛА "Армии дронов" в рамках сотрудничества с UNITED24.

Ожидается, что ударные роты БпЛА будут обеспечены на 80% беспилотниками украинского производства, а остальные дроны будут приобретены за рубежом.

Министерство цифровой трансформации совместно с Генеральным штабом ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24 в рамках проекта "Армия дронов" способствуют обеспечению ударных рот необходимыми беспилотниками.

"Новые авто позволяют нашим высококлассным операторам БпЛА быстро и, насколько это возможно, безопасно выезжать на позицию, оперативно менять расположение и маневрировать. Все это повышает эффективность работы ударных рот БпЛА и как следствие – дает нашим войскам преимущество на поле боя", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, созданного основателем компании Favbet Андреем Матюхой, получили более 260 автомобилей.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного, а также сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

По состоянию на январь 2024 при содействии Favbet Foundation Силам обороны оказана помощь на 210 млн грн.