Прикрываются детьми: на Луганщине оккупанты превратили гражданскую больницу в военный госпиталь

Российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. В связи с большим количеством раненых захватчиков россияне все чаще используют гражданские медицинские учреждения.

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В Лутугино в Луганской области путинская армия переоборудовала местную больницу в военный госпиталь. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях.

В частности, в больнице Лутугинского района захватчики разместились на верхних этажах. Тем не менее , они очень боятся ударов со стороны украинских защитников, поэтому решили прикрываться детьми. С этой целью на первом этаже медицинского учреждения захватчики покинули детское отделение.

В настоящее время в больнице находятся около 100 российских оккупантов. Все они имеют ранения разной степени тяжести. Это число является пиком возможностей военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг.

В то же время медицинская помощь гражданскому населению не оказывается.

Напомним, российские военные преступники обустроили в Украине еще один военный госпиталь на базе больницы для лечения раненых. На этот раз госпиталь для "трехсотых" появился во временно захваченном населенном пункте Беловодска Луганской области.

Ранее стало известно, что в захваченном Бердянске в Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на территории Луганской области, временно занятой противником, увеличивают количество мест в больницах, что связано с большими потерями оккупационной армии. Впрочем у врага среди "трехсотых" по-прежнему высока смертность.

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