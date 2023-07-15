Прикормка для карася: какой продукт используют опытные рыбаки

Рыбаки всегда надеются на обильный улов. Но не всегда удача им улыбается, особенно в июле, когда рыба уже не так активна, и поймать ее гораздо труднее.

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Однако карасей все же можно поймать, если сделать правильную прикормку. OBOZREVATEL собрал действенные рецепты, которые привлекут рыбу.

Измельчите полкилограмма панировочных сухарей с таким же количеством пшеничной отруби и семян подсолнечника с помощью кухонного комбайна или вручную. Добавьте пять столовых ложек сахара и три грамма ванильного сахара. Налейте в емкость воды и тщательно перемешайте. Сделайте небольшие шарики и приманка готова к использованию.

Также можно сделать смесь из разных круп. Для этого залейте 500 грамм пшена и 500 граммов перловки кипятком, плотно накройте крышкой и оставьте на ночь. Затем добавьте 150 грамм измельченного гороха и дайте еще настояться смеси два-три часа. Добавьте немного семян укропа и измельченного чеснока. Но будьте осторожны с такими ароматизаторами, потому что это может отпугнуть рыбу.

Еще один вид прикормки можно сделать с добавлением меда и сладкого печенья. Насыпьте 500 граммов перловки, добавьте одну столовую ложку меда и залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте смесь не менее чем на три часа. Затем процедите ее и высыпьте на полотенце или бумажные салфетки, чтобы каша просохла.

После этого добавьте 500 грамм панировочных сухарей, любое сладкое печенье, измельчив его, семена льна или какао (это сделает смесь ароматной). Замотайте прикормку в ткань и делайте шарики из нее уже во время рыбалки.

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