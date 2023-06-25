Прихожане УПЦ МП кричали 'позор' семье погибшего Героя после панихиды ПЦУ в Хмельницкой области. Видео

В Красилове на Хмельнитчине прихожане УПЦ МП устроили отвратительную провокацию под Свято-Воскресенским храмом. В день похорон павшего в боях за Украину воина Ивана Кушнирука они собрались возле церкви, где священники Православной церкви Украины служили панихиду по погибшему.

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Родных Героя и военных, пришедших почтить память побратима, прихожане УПЦ МП провожали возгласами "Позор!" и "Мы не хотим ПЦУ". Видео с места событий опубликовал блогер, участник боевых действий Александр "Гром" Грамарчук.

"Это какой-то сюр… В Красилове (Хмельницкая область) прихожане РПЦ кричали "позор!" военным и родственникам погибшего Героя, которые выходили из храма после панихиды за погибшим, проводимой ПЦУ", – написал он.

На кадрах видна толпа людей у ворот храма. Когда из него выходят родные павшего воина и военные, пришедшие почтить память погибшему на поле боя побратиму, толпа начинает скандировать "Позор!". Когда участники церемонии прощания прошли созданный прихожанами УПЦ МП "коридор", те начали кричать "Мы не хотим ВЦУ".

В местных пабликах добавляют, что еще 30 мая было завершено оформление правоустанавливающих документов, связанных с переходом Свято-Воскресенского храма в ВЦУ. И в УПЦ МП не придумали ничего лучше, чем отстаивать свою церковь в день прощания с воином.

В тот день, 23 июня, Красиловская община с военными почестями проводила в последний путь павшего на Донетчине солдата пулеметного взвода стрелковой роты Ивана Кушнирука.

"С первых дней полномасштабного вторжения в Украину рy$ни, Иван вступил в местную терроборону. Впоследствии был отправлен на восток Украины. 5 июня, во ходе наступательных действий, в районе населенного пункта Северное Донецкой области, перемещаясь между позициями, Иван пропал без вести... Впоследствии мы услышали тяжелое известие... Мы знали Ивана как светлого и доброго человека", – отмечено на странице Krasylivgram в Facebook.

Согласно сообщению, у Героя остались мама, дочь, сестра и брат. Именно им прихожане УПЦ МП кричали "позор".

В приходском совете Свято-Воскресенского храма отреагировали на провокацию.

"Оказывается московиты еще ближе, чем мы думали… они ходят по нашим улицам, и действуют путинскими методами. Они кричат "Позор" вслед тем, кто защищает их мир и покой, они называют наших погибших Воинов-защитников - "псевдо Героями, которые служат сатанистам", они кричат, что не хотят ПЦУ. Они называют это рейдерством, хотя рейдеры они сами, и это подтверждают официальные документы! Наверное, все они хотят так называемого "русского мира"... потому что об их подвигах и достижениях пишут в московских СМИ", – цитируют красиловские паблики заявление главы приходского совета храма.

25 июня в храм приглашают всех неравнодушных на общую молитву за украинских воинов и мир и покой на украинской земле.

"Наша сила – в нашем единстве, и как бы нам трудно не было – ради наших Героев, ради будущего наших детей – мы не дадим никому оккупировать наши души, мы выстоим и совместно пройдем это испытание! Приглашаем всех, кому не безразлична судьба Украины на общую молитву на украинском языке за наших защитников, за наш с вами мир и покой сегодня в 15:00 в помещение Свято-Воскресенского храма. Помолимся на своем языке на своей Богом данной земле! Держим строй вместе до Победы Украины на всех фронтах!" – говорится в обращении.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 66% украинцев поддерживают запрет деятельности УПЦ МП в Украине.

Еще 19% поддерживают подход, не предусматривающий полного запрета, однако сопровождающийся установлением госконтроля.

Только 6% респондентов считают, что не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.