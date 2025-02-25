Прифронтовые территории Украины могут остаться без необходимых лекарств

Прифронтовые районы Харьковщины уже сейчас имеют ограниченный доступ к аптекам, а возможное закрытие существующих учреждений из-за нового регулирования фармацевтического рынка только усугубит ситуацию.

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Об этом заявил глава Харьковской районной военной администрации Владимир Усов в комментарии "Українським Новинам".

По его словам, во многих селах вблизи линии фронта аптек нет, а те, что работают, сталкиваются с многочисленными трудностями – от нехватки специалистов до разрушений и регулярных отключений электроэнергии.

"Я не эксперт этого рынка, но если такое произойдет (аптеки вынуждены будут закрыться в прифронтовых громадах. – Ред.), то это будет негативно влиять на прифронтовые территории, где и так работает только один оператор этого сегмента рынка. Поэтому, если уйдут аптеки из прифронтовых громад, это будет очень плохо", – отметил Усов.

Он добавил, что в большинстве сел аптек просто нет, особенно на территориях, страдающих от постоянных вражеских обстрелов. Основная причина – низкая доходность таких заведений и сложные условия работы.

"Во-первых, там нет специалистов, готовых работать в таких условиях. Во-вторых, доходность там почти нулевая. Поэтому если аптеки и есть, то они постоянно получают разрушения и постоянные отключения света. Они работают на генераторах, старлинках. Была проблема открыть их здесь, а если они закроются, это плохо", – подчеркнул он.

По его словам, проблему частично решает мобильная аптека, которая доставляет лекарства в громады по установленному графику.

Однако если сократится количество аптек, это усложнит обеспечение медпрепаратами местных жителей, а маломобильные слои населения вынуждены будут преодолевать десятки километров, чтобы приобрести жизненно необходимые лекарства.

Напомним, во исполнение решения СНБО правительство уже урегулировало наценки на лекарственные средства, запретило практику маркетинговых платежей и возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в части контроля за ценами в аптечных сетях. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров Украины № 955 "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия".

Однако эксперты и пациентские организации предупреждают, что новые правила работы фармрынка могут привести к дефициту ряда препаратов, особенно импортных, и закрытию аптек в отдаленных и прифронтовых районах из-за нерентабельности работы.