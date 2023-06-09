Причастен к финансированию российской агрессии: в Украине арестовали активы депутата РФ более чем на 180 млн грн. Фото

В Днепропетровской и Херсонской области арестовали активы заместителя главы Белгородской областной думы России, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова. Речь идет об активах более чем на $180 млн.

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Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в пятницу, 9 июня. Как отмечается, арест наложен на производственные и складские помещения агрохолдинга на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и около 4 млн грн на банковских счетах.

Как было установлено правоохранителями, формально россиянин вышел из соучредителей "Агро-Белогорье" и "переписал" бизнес на своих родственников. Это произошло менее чем за год до полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время Зотов сохранил полный контроль за деятельностью предприятия, а часть его доходов направлял в поддержку российских оккупационных группировок, воюющих против Украины. Таким образом, российский депутат, как отметили в СБУ, причастен к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины.

Депутат страны-агрессора надеялся избежать экономических санкций и уголовного преследования за преступления против нашего государства.

Также, как говорится в сообщении, Зотов в России развернул информационную кампанию и широко освещал предоставление продовольственной "гумпомощи" российским военным на фронте от имени его предприятий.

Сообщение он разместил на своем канале Telegram и на странице в запрещенной Украине соцсети "Вконтакте". Также информация о помощи российским оккупантам размещена на официальном сайте его корпорации.

В ходе обысков в офисе подконтрольного Зотову украинского агрохолдинга, а также в помещениях и автомобилях директора и бухгалтера предприятия обнаружены доказательства преступной деятельности депутата РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала информатора российских оккупантов, который разбрасывал саморезы для замедления колонн ВСУ в Лимане. Им оказался 26-летний местный житель.