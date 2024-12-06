При поддержке Фонда Рината Ахметова реализован проект Origami for Life для украинских детей

Специальный мастер-класс по оригами для детей, пострадавших от войны, прошел в Музее истории города Киева. Событие является частью проекта Origami for Life, инициированного дизайнером Чарльзом Кайсеном. Мастер-класс, поддержанный Фондом Рината Ахметова, дает детям возможность восстановить свое психологическое и эмоциональное здоровье и приобщиться к большому международному проекту.

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Оригами, созданное детьми, будет представлено на фасаде Музея истории города Киева в 2025 году. Это решение является совместной инициативой Брюсселя, Киева и госпиталя CHU Saint-Pierre. Мастер-классы по оригами проводятся в школах Бельгии, в частности в Намюре и Брюсселе, а также в детских творческих центрах Киева. Программа была начата в 2022 году и успешно продолжается до сих пор.

Чарльз Кайсен, всемирно известный бельгийский дизайнер, приобрел известность благодаря своему инновационному подходу и художественной универсальности. Он работает в различных областях, включая дизайн объектов, архитектуру и сценографию, и сотрудничал с такими брендами, как Serax, Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch.

Дизайнер положил начало Origami for Life как инициативу для сбора средств в поддержку специального отделения по уходу за больными во время пандемии COVID-19. Теперь он расширил проект, чтобы это стало более масштабной социальной инициативой, помогающей людям, наиболее нуждающимся в поддержке.

Мастер-класс в пространстве Музея "Голоса Мирных" стал для детей днем открытий и вдохновения. Маленькие участники, многие из которых уже знакомы с программой "Ринат Ахметов ― Детям", с энтузиазмом овладевали искусством оригами. Важным эмоциональным включением стало знакомство с проектом "Дневники гражданских: голоса выживших и тех, кто нет" — свидетельством о войне, которое никого не оставляют равнодушным.

Этот день подарил ребятишкам не только радость творчества, но и чувство причастности к важной части истории. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и источником правды о войне. Музей уже насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми рассказами.

Пространство Музея "Голоса Мирных" открыто с 12:00 до 19:00, со среды до воскресенья, по адресу: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 7, первый этаж Музея истории Киева. Вход свободный.