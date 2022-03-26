При обстреле оккупантами колонны гражданского населения на Черниговщине ранен журналист Цаплиенко: что известно

Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко получил ранение на Черниговщине во время выполнения редакционного задания – съемок гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в безопасную зону. Российские войска накрыли цивильных "Смерчами" и артиллерией, и осколок боеприпаса попал Цаплиенко в бедро.

Инцидент, который случился 25 марта, подтвердил Национальный союз журналистов Украины на своем Telegram-канале SPILKA News. Уточняется, что в колонне также находились сотрудники иностранного СМИ – англоязычного канала TRT World (Турция).

"Несмотря на то, что коллеги – опытные военные журналисты, они были шокированы, ведь впервые оказались под таким мощным артиллерийским обстрелом. Так же, как шокированы жестокостью российских военных в отношении мирного населения", – рассказал сам Цаплиенко.

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Он добавил, что находится в больнице под капельницами и ему "очень повезло".

Детали случившегося раскрыл журналист, фотограф и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в Instagram. Он отметил, что Цаплиенко прошел много горячих точек в Ираке, Афганистане, Колумбии, Палестине, Либерии и др., но ранение получил дома.

"Важнейшая деталь. Андрей приехал снимать единственный пеший гуманитарный коридор для эвакуации мирных людей из Чернигова и поставки продуктов. То место, где обстрелов быть не может по всем писаным и неписаным правилам. Но у армии РФ – полное отсутствием морали и принципов. Они навели свои орудия на мирных людей", – подчеркнул телеведущий.

Он уверен, что завтра кремлевская пропаганда обязательно расскажет про этот случай, но будет врать про "военный объект" или "сами себя обстреляли".

Цаплиенко рассказал Комарову, как все произошло. Его коллеги стояли возле машины и готовились к съемке, когда заметили дрон. Спрятаться в укрытие журналисты не успели, поэтому просто попадали на землю возле авто.

"С трех сторон прилетело три "Смерча"... Кроме взрывов, было слышно, как осколки "секут" воздух. В этом коварность кассетных бомб. Андрей почувствовал очень сильный удар по бедру, будто чем-то тяжелым. Практически сразу в тот же квадрат начала "гасить" российская артиллерия...

Побежали в подвал. Андрей не сразу заметил, что джинсы в крови. Водитель принял смелое решение спрятать машину, рискуя жизнью. Чтобы дать шанс группе срочно добраться до больницы. В подвале Андрею оказали первую помощь. Ранение бедра. Дальше – в больницу", – описал обстрел Комаров.

Он назвал своего коллегу настоящим мужиком, ведь тот продолжал шутить и руководить процессом выпуска журналистского сюжета.

По предварительной оценке врачей, срок заживления ранения, как у Цаплиенко, – месяц. Осколок прошел сквозь его ногу, не задев кости.

"Остальным повезло, что осколки не задели вообще. Я видел машину: отверстия от осколков сквозные", – отметил ведущий "Мира наизнанку".

Как ранее писал OBOZREVATEL, по данным ЮНИСЕФ, с начала полномасштабной войны России в Украине больше половины детей из нашей страны стали беженцами или переселенцами. Это количество оценивается в около 4,3 миллионов.

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