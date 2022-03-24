Больше половины детей в Украине стали беженцами из-за вторжения России – ЮНИСЕФ

С начала полномасштабной войны России в Украине больше половины детей из нашей страны стали беженцами. Это количество оценивается в около 4,3 миллионов.

Такую статистику распространил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Уточняется, что больше 1,8 миллионов несовершеннолетних вынуждено переехали в соседние страны, еще 2,5 миллиона – в другие области или населенных пункты внутри Украины.

В ЮНИСЕФ указали, что российская война спровоцировала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой.

"Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ к основным услугам детей находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия", – заявила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел.

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По подсчетам организации, не менее 450 тысяч украинских детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительном обеспечении питания.

Фонд указал на еще одну проблему – сокращение охвата вакцинацией плановыми и детскими прививками (включая корь и полиомиелит) из-за войны. В ЮНИСЕФ не исключают, что это в скором времени может привести к вспышкам болезней.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в городе Чернигов из-за атак российских оккупантов по мирным жителям погибли уже около 200 цивильных. Среди них есть и дети. Количество жертв резко выросло за последние два-три дня.

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