Президент МАУ опубликовал трогательное видео про уникальный центр реабилитации животных

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне записал трогательное видео про уникальный центр реабилитации животных "Step up". Он поделился историей спасения своего домашнего любимца, которую осуществили специалисты центра.

Видео Дыхне выложил на своей странице в сети Facebook.

Президент МАУ сообщил, что около полугода назад у его 11-летнего мопса Буца отказали задние лапы.

"Оказалось, что это нередко случается с мопсами, а также таксами, французскими бульдогами, ротвейлерами и т.д. из-за особенностей анатомии позвоночника. И помочь в такой ситуации может операция или консервативное лечение, если проблема выявлена на самой ранней стадии. Но в любом случае, если так случилось с вашим псом, ему нужен будет собачий спорт и реабилитация", – отметил Дыхне.

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В конце концов он нашел ветеринарный центр, где его любимца вернули к полноценной жизни.

"В Центре реабилитации и физического здоровья животных "Step up", с которым меня свела судьба, восстанавливают собак не только спинальников, как их называет Анна Барышникова, врач-реабилитолог. Здесь также восстанавливают волонтерских собак, которых нашли на обочине. Как правило, это сбитые автомобилями собаки, или кошки, пострадавшие от человеческих пуль. Да, некоторые люди очень жестоки. И хорошо бы в порядке исправительных работ направлять их в такие центры, чтобы они хотя бы видели, какое горе натворили. Здесь восстановили и моего Буца: систематическое плавание, беговая дорожка, массажи, электростимуляция и бесконечные внимание и любовь персонала", – рассказал Дыхне.

В благодарность за спасение любимого пса президент МАУ, по его словам, предложил центру помощь. Так началось сотрудничество, которое привело к появлению в центре ветеринарных лазеров, крайне необходимых для спасения животных.

"На прямой вопрос "чем я могу помочь" услышал от Ани о ее маленькой Мечте... Лазерная терапия - примерно так называлась мечта Ани. Я, конечно, знаю, что лазеры - это неотъемлемая часть современной человеческой медицины и косметологии. Но о существовании ветеринарных лазеров, а тем более об их использовании в терапии и хирургии, услышал впервые", – вспоминает Дыхне.

"Поэтому была проделана огромная работа, отдельную благодарность за которую хочу выразить своему другу Петру Ивановичу Багрию, а также профессорам Института травматологии и хирургии НАМН Украины, Академии лазерной медицины в городе Черкассы, непосредственно профессору Савченко Андрею Николаевичу, прежде чем лазер четвертого класса был специально "собран" для нужд четвероногих и прибыл в Центр", – добавил он.

Президент МАУ подчеркнул, что отныне возможности центра "Step up" в спасении животных стали значительно шире. И призвал владельцев животных бороться за жизнь своих любимцев, а не усыплять их. А также помогать бездомным животным, пострадавшим от человеческой жестокости.

"Хочу, чтобы владельцы животных, которые столкнулись с такими же проблемами, как я, знали, что есть место, где вашим домашним любимцам смогут помочь. А теперь на службе у ветеринарной медицины и реабилитации еще и самое современное оборудование. Как говорит Аня, это открывает новые огромные возможности для тех животных, которым ранее невозможно было помочь... Пожалуйста, не усыплйте животных, которым можно помочь. Не проходите мимо сбитого животное на обочине. Попробуйте им помочь!" – эмоционально призвал Дыхне.

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