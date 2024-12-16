Премьер-министр Латвии Эвика Силиня встретилась в Риге с украинской певицей

С украинской певицей LOBODA Эвика Силиня встретилась в Доме правительства в Риге. Об этом премьер-министр Латвии написала у себя в Instagram.

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"Душевное воссоединение с украинской певицей Светланой Лободой. Говорили как о поддержке Латвией Украины, так и о ее работе по помощи людям в Украине и о том, как нам повезло находиться в безопасной Латвии", - отметила влиятельный европейский политик.

"Спасибо Светлане за встречу и ее работу, которая многих вдохновляет!" – поблагодарила Силиня.

"Благодарю вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - прокомментировала Лобода слова премьер-министра.

Эвика Силиня также разместила в соцсетях видео из Дома правительства, на котором украинская певица и латвийская премьер-министр встречаются на фоне рождественской елки.

Напомним, в августе Эвика Силиня посетила концерт Светланы Лободы в концертном зале Dzintars и отметила по этому поводу: "Голос Украины имеет особое значение в Латвии".