'Предстоит проявить себя': Зеленский обратился к офицерам-выпускникам военных вузов в Украине. Видео

В эти недели украинские высшие военные учебные заведения выпускают молодых офицеров. В частности, более 2000 лейтенантов, которые теперь должны усилить боевые бригады и Украину в целом.

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Президент Владимир Зеленский поздравил их с выпуском, поблагодарил за преданность государству и пожелал стать командирами, воинами, которыми будет гордиться вся страна. Видеообращение 21 июня опубликовала пресс-служба ОПУ.

"Поздравляю всех вас с завершением обучения и благодарю вас за преданность Украине, за вашу храбрость быть тем поколением наших офицеров, которое защищает нашу государственность – независимость Украины, и которое будет гарантировать безопасность Украины в послевоенном времени", – отметил он.

Президент подчеркнул, что украинцам уже сейчас нужно думать и заботиться о стране после войны, о безопасности нашего государства спустя годы и десятилетия. По его словам, это зависит от каждого и каждой, кто связывает свою жизнь с родной страной, армией и безопасностью.

"Сейчас вы – молодые офицеры, и всем вам еще предстоит проявить себя, свои качества, свою силу. Вам еще предстоит вырасти в опыте и званиях. Но я не сомневаюсь, что среди вас есть те, кто обязательно вырастет из командиров в командующих, кто сейчас благодарен своим наставникам, но и сам обязательно станет наставником для других, когда уже новые поколения украинцев придут учиться быть офицерами", – обратился Зеленский к выпускникам военных вузов.

Он пожелал им всем успехов на этом пути, военной удачи на фронте – в боевых бригадах, где они будут служить, а также славы, которую они могут снискать для Украины и для себя. Президент добавил, что уже сейчас не только в Украине, но и в мире гордятся нашими воинами и результатами в обороне страны. В то же время все понимают: для развития украинской армии нужно больше современных практик и умений, больше технологичности, человекоцентричности.

"И это будет. Будет обязательно, в частности благодаря вам. Искренне желаю вам стать такими командирами, которых неизменно будут уважать солдаты, и такими воинами, которыми будут гордиться ваши семьи и громады и все наше государство. Спасибо вашим отцам и матерям, всем вашим родным, вашим преподавателям за таких украинских офицеров. Будьте сильными украинцами, и тогда всегда будет независимой наша Украина", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ предоставили разъяснения относительно того, как происходит отбор военных на обучение за границей. Известно, что решение о направлении отдельного военнослужащего или подразделения принимает руководитель не ниже командира отдельной воинской части.

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