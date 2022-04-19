Предприятия Метинвеста отгрузили больницам более 900 тонн кислорода

Несмотря на активные военные действия, комбинаты группы Метинвест обеспечивают кислородом больницы Украины — ведь коронаиврус остается таким же коварным, как и до войны.

Так, металлурги Каметстали с начала марта передали для лечения больных COVID-19 более 900 тонн кислорода. Сейчас к делу снова присоединилась Запорожсталь: после выхода из горячей консервации металлургическое предприятие Запорожья произвело и отгрузило уже 20 тонн медицинского кислорода.

Всего с начала 2022 года предприятия Метинвеста предоставили медучреждениям Украины 900 тонн жизненно важного газа.

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Как известно, предприятия группы Метинвест в Мариуполе — Азовсталь и ММК им. Ильича, - предоставляли больницам кислород, пока ситуация в городе не стала критической. Так, на 27 февраля, ММКИ даже после перевода в режим горячей консервации еще 3 дня отгружал кислород больницам региона.

Напомним, Запорожсталь начала возобновлять работу после консервации: сейчас на предприятии запускают в работу две доменные печи, это позволит предприятию выйти на 40-50% производственной мощности.