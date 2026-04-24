Предпринимателей не воспитывают в школе: как IT-бизнесмен Владимир Литвин учит украинских подростков зарабатывать на жизнь

Общеобразовательная школа не учит детей зарабатывать на жизнь собственными способностями, креативностью и предпринимательскими навыками. До недавнего времени было так: если подросток захочет создать бизнес, придется искать информацию в сети или идти на образовательные платформы, которые продают курсы. Прослушал, получил сертификат и действуй как умеешь.

Харьковский ІТ-предприниматель Владимир Литвин решил изменить этот подход. Он построил онлайн-среду, где подростки не концентрируются на теории и абстрактных будущих проектах, а создают собственные — с настоящими задачами и защитой результата перед экспертами.

Литвин основал благотворительный фонд Lytvyn Foundation, который, среди прочего, работает с подростками 13-17 лет, и сформировал инфраструктурную систему: школа, хакатоны, менторинг и бизнес-инкубатор для талантливых и перспективных юных украинцев.

"Если в 30-40 лет хочешь управлять своей бизнес-империей, начинать надо в 13. Это прекрасный возраст: еще не существует ограничений и страхов, ты еще не знаешь, что именно может не сработать, поэтому берешь и действуешь!", — отмечает Владимир.

Бесплатная школа и настоящие инвестиции

Флагманским проектом фонда является MindCraft — бесплатная школа онлайн-бизнеса для подростков. За три потока через нее прошло более 300 участников из разных регионов Украины.

Отсутствие платы за обучение — принципиальная позиция Владимира Литвина. Проект существует не как бизнес на родителях, а как социальная инвестиция в поколение, растущее в условиях войны и дистанционного формата образования.

"Украине нужны новые поколения предпринимателей, которые начинают свой путь еще в школьные годы, чтобы получить знания, опыт и понять свои цели, прокачивать предпринимательское мышление, системный подход и инновационность. Уверен, это поможет развиваться не только отдельным проектам, но и всей стране", — отмечает Литвин.

В потоке подростки получают 117 часов обучения, 90 тренингов, 39 часов практики, каждый должен выполнить 26 домашних заданий. Участники формируют команды с распределением ролей, берут реальные бизнес-кейсы и в итоге защищают собственные проекты перед специалистами.

Десять выпускников MindCraft получили гранты на развитие своих идей.

Среди них 14-летняя Ева, которая придумала маркетплейс микрозаданий, где старшеклассники находят проекты по стажировке и волонтерству.

Евгения в свои 17 предложила онлайн-пространство для подростков с курсами по психологии, нутрициологии, фэшн и личному бренду.

16-летняя Ирина разработала EdTech-набор для детей 4–7 лет: физический продукт вместе с онлайн-платформой.

После завершения программы выпускники попадают в бизнес-клуб с регулярными встречами с предпринимателями и могут продолжать развивать идеи в инкубаторе с менторской поддержкой от практиков.

Хакатоны с фокусом на AI

В то же время Lytvyn Foundation развивает CODE THE FUTURE — серию онлайн-хакатонов для подростков с фокусом на создание AI-решений. На текущий набор поступило 486 анкет, к участию отобрали 186 человек. Хакатон уже стартует, а офлайн-награждение победителей состоится в июне.

Формат построен как полный цикл. Сначала участники проходят четыре подготовительных занятия по IT и бизнесу, затем работают в командах над задачей от бизнес-партнера. Презентация решения происходит перед экспертным жюри. Подростки взаимодействуют с чат-ботами и инструментами автоматизации под реальный запрос, в отличие от типичного теоретического курса.

Системная модель, которая дает результат

Модель Литвина выделяется среди украинского ed-tech тем, что строится на системности: школа дает практическую базу, хакатоны усиливают опыт под давлением в команде, бизнес-клуб и инкубатор поддерживают тех, кто хочет двигаться дальше после выпуска. Внутри такой модели подросток проживает полный предпринимательский цикл от идеи до защиты продукта перед людьми, которые разбираются в бизнесе.

"Я верю, что будущее Украины зависит от тех, кто создает — а не ждет. Поэтому Lytvyn Foundation поддерживает молодых людей, которые хотят учиться, развивать собственные идеи и влиять на мир вокруг", — отмечает Владимир.

Несколько сотен подростков в Украине уже имеют такой опыт. Литвин уверен, что практические навыки предпринимательства и гранты на собственные проекты мотивируют этих ребят к амбициозным целям значительно больше, чем список прослушанных тем.

Пока государственное образование остается слишком инертным, чтобы адаптироваться под потребности и реалии современного бизнеса и обучения, роль катализаторов изменений берут на себя частные фонды. Lytvyn Foundation — один из немногих, который в сложные времена для Украины и мира строит долгосрочную инфраструктуру для нового поколения украинских предпринимателей.