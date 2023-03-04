Предательница Монтян неожиданно заявила, что Россия бросила жителей Донбасса: никто никому не помогает. Видео

Скандальный адвокат, предательница Украины Татьяна Монтян, которая активно поддерживает оккупационную политику Кремля, внезапно обвинила Россию в том, что страна-агрессор не поддерживает жителей Донбасса. Российская пропагандистка, которая еще недавно призывала бомбить украинские города, призналась, что ложь Москвы о "защите жителей Донбасса", провалилась.

Видео дня

Ее выступление в эфире у еще одного пророссийского блогера опубликовали в сети в пятницу, 3 марта. У Монтян спросили, бегут ли местные жители из временно оккупированного Донецка, на что она ответила, что у людей нет на это средств (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кто мог давно уже убежал, а у кого нет возможности – не убежал. Куда бежать, за какие деньги жить, кому кто-то нужен вообще где-то? Люди такие странные! Куда бежать? У тебя нет денег, нечего кушать, тебе невозможно устроиться на работу, детей невозможно устроить в школу или садик! Кому ты нужен, куда ты побежишь?" – сказала она.

Предательница заявила, что Россия кинула жителей Донбасса под обстрелами, которые, к слову, сама же начала и продолжает. Таким образом она призналась, что основа российской пропаганды о "защите жителей Донбасса" – это ложь.

"Мы ездим по линии соприкосновения и на камеру спрашиваем людей, чего они не уехали. Люди нам в лицо просто смеются. Говорят, что по документам они давно уже эвакуированы. А по факту никто даже не пытался эвакуировать. Или эвакуируют в такие условия, что лучше под бомбами сидеть. Вот и вся правда! Я не выдумываю, так люди на камеру говорят. Люди говорят, что с начала войны к ним никто не приезжал и гуманитарку не привозил, их в глаза там никто не видел", – заявила Монтян.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины сообщила Монтян о подозрении. Собрана исчерпывающая доказательная база того, что она публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая журналистка каналов Виктора Медведчука Диана Панченко получила подозрение от СБУ в оправдании войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!