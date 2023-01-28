Предательница, мечтавшая о мире в украинском Крыму, расписалась на ракете оккупантов. Фото

Самопровозглашенная член совета РФ от "исполнительной власти" во временно оккупированном Крыму Ольга Ковитиди опубликовала циничный кадр с российской боевой ракетой. На нем она с улыбкой на лице "передает привет" украинцам, в чьи дома она будет выпущена.

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Фотографию, которая в последствии станет вещественным доказательством против нее на трибунале, коллаборантка опубликовала у себя на Telegram-канале. На ней видна подпись: "Привет из Крыма".

Известный блогер и журналист Денис Казанский одним из первых обратил внимание на мерзкий пост Ковитиди. Он сохранил снимок "на память".

"Это фото не должно потеряться. Вспоминайте его, когда будете читать новости про очередную уничтоженную многоэтажку с детьми", – написал блогер у себя на Telegram-канале.

Напомним, что Ольга Ковитиди, которая до 2014 года была народным депутатом Украины в Крыму от "Партии регионов", после захвата полуострова перешла на сторону захватчиков. Свое предательство она публично объясняла тем, что не хочет войны в регионе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 января оккупанты первый раз после длительного перерыва применили ракеты "Кинжал". Гиперзвуковое оружие ударило по объектам в Киеве и Запорожье.

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