'Празднование помогают детям проявлять эмоции': Анастасия из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Анастасия вместе с маленькой дочерью пережили страшный месяц в горящем Мариуполе – ребенок в два года понимал, что в подвале безопаснее. Свою историю Анастасия рассказала во время состоявшейся в Днепре Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям".

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В начале полномасштабного вторжения семья скрывалась от обстрелов в подвале дома. Взяли вещи всего на два дня, но не могли покинуть хранилище месяц.

"Когда поднимались на первый этаж и Ева слышала взрыв, сразу показывала пальчиком вниз, и мы спускались. Чтобы набрать воду, моя мама ходила в колодец, однажды попала под обстрел, к счастью, осталась невредимой", – рассказывает Анастасия Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Семья смогла вырваться из города. Сейчас они живут в Днепре, в общежитии проекта Ямариуполь, партнером которого является Фонд Рината Ахметова. Девочке уже пять лет, поэтому мама старается чаще посещать с ней мероприятия, где ребенок может проявить эмоции.

"Ева обожает праздники, каждый оставляет яркие воспоминания. В прошлом году мы получали новогодние подарки от Фонда. Для детей эти меры чрезвычайно важны, ведь даже если ребенок внешне выглядит нормально, это не значит, что он не переживает травмы. Празднования помогают детям проявлять эмоции, это определенная реабилитация после пережитого", – добавляет Анастасия.

История Анастасии по ссылке.

Уже 24 года проводится Новогодняя акция Ринат Ахметов – Детям, которая является частью масштабной программы Ринат Ахметов Детям. Эта программа системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал более 5 миллионов детей. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дающая завтра.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея, или по бесплатной горячей линии: 0 (800) 509001.