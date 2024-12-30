Праздники вместе с Coca-Cola: 1,5 миллиона бутылок в подарок для тех, кто больше всего нуждается в поддержке

Даже в самое сложное время Кока-Кола дарит улыбки. В этом году компания подготовила особый подарок для 1,5 миллиона украинцев – специальные бутылки с надписью "Для тебя" станут островком радости для семей, оказавшихся в беде во время полномасштабной войны.

Магия и исполнение желаний

Еще недавно зимние праздники ассоциировались с уютными семейными встречами, теплом дома и радостью беззаботного времени. Сегодня же сердца миллионов объединены общей мечтой о мире. Особенно тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома – и теперь ищут место, где могли бы почувствовать тепло семейного уюта.

"Моя жизнь и жизнь моей семьи разделились на до и после. Оккупанты разрушили наше счастье. Мы вынуждены были убегать от насилия и бомбардировок. Сейчас живем в селе Преображенка", – рассказала переселенка Любовь Кобан.

Более того, война изменила не только наши мечты, но и понимание праздников. Для многих они стали не просто временем радости, а моментом объединения для помощи нуждающимся.

Так что уже второй год подряд на заводе "Кока-Кола Бевериджиз Украина" выпускают полуторалитровые бутылки Coca-Cola со специальной этикеткой "Для тебя". Это – особый подарок для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах: многодетных семей, внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, лиц с инвалидностью и жителей прифронтовых регионов.

"В прошлом году на зимние праздники мы подарили один миллион особых бутылок Coca-Cola украинцам, находившимся в сложных жизненных обстоятельствах, в знак нашей солидарности и поддержки. В этом году мы решили увеличить количество бутылок до полутора миллионов. Они уже направляются по стране благодаря Украинскому Красному Кресту, Благотворительному фонду "М.Р.И.Я" и волонтерам-сотрудникам нашей компании", – говорит директор по корпоративным связям и устойчивому развитию "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Андрей Бублик.

Настоящий праздник доброты волонтеры устроили и в селе Преображенка Днепропетровской области, где более тысячи местных жителей и внутренне перемещенных лиц имели возможность получить особые бутылки Coca-Cola и полакомиться вкусной пиццей.

"Для нас это стало настоящим чудом. Наша семья смаковала вместе с односельчанами. Веселая музыка, елка, улыбки и объятия создали поистине праздничную атмосферу! Я благодарна организаторам события за доброе дело, которое они сделали для нашей громады. Будем ждать в гости снова!" – увлеченно рассказывает Любовь Кобан.

Поддержка, не оставляющая наедине

Украинский Красный Крест и Благотворительный фонд "М.Р.И.Я" помогают воплощать инициативу в общинах, которые больше всего в этом нуждаются.

"С начала полномасштабного вторжения мы совместно с шотландской организацией Hope Full приезжаем в наиболее пострадавшие регионы и угощаем людей теплой пиццей. Мы рады, что уже второй год подряд продолжаем наше партнерство с Coca-Cola, и в этом году в дополнение к благотворительным напиткам Кока-Кола профинансировала десять тысяч пицц, что поможет создать праздничное настроение для людей, нуждающихся в этом", – отметила директор Благотворительного фонда "М.Р.И.Я" Нина Мироненко.

На празднике в селе Преображенка кроме угощений участников встретили искренние улыбки и атмосфера поддержки.

"Какое счастье хоть на несколько часов забыть о потере жилья, разрушенной жизни – войне. Мы ненадолго забыли о страхе, отчаянии, боли и горе, которое переживаем каждый день. Нам подарили положительные эмоции, радость, добро. И, несмотря на погодные условия, все было вкусно, весело и классно. Спасибо за угощение, напитки Coca-Cola и ваши улыбки, атмосферу радости и веру в победу. Такие меры дают силы жить дальше. После этого праздника мы в очередной раз увидели, что мы не одни, нас любят, помогают и поддерживают", – поделилась впечатлениями многодетная мать Тамара Литовка.

Всегда рядом

Во времена, когда даже праздники становятся испытанием, особенно важно напоминать людям о том, что они не одиноки. Ведь поддержка – это больше, чем материальная помощь. Это символ заботы, которая согревает сердца даже в самые сложные моменты.

Кока-Кола вместе с партнерами, такими как Украинский Красный Крест, прилагает усилия, чтобы украинцы ощутили внимание и поддержку.

"В течение двух лет мы поддерживаем такую инициативу, передавая напитки громадам в сотрудничестве с партнерами. Это еще одно проявление внимания и заботы к людям во время войны. Верим, что поддержка имеет большое значение, особенно в сложный период жизни", – отметил генеральный директор Украинского Красного Креста Максим Доценко.

Благодаря таким проектам люди получают не только необходимую помощь, но и веру в лучшее будущее. Как, например, житель Сум Владимир Дутов, дом которого потерпел разрушения при обстреле.

"Наш квартал сильно пострадал – разрушена крыша, разбиты окна. Когда получил сообщение от Украинского Красного Креста о благотворительном проекте, очень обрадовался. Это очень важно для нас сегодня. Спасибо!" – рассказал он.

Вместе с тем эта благотворительная инициатива – лишь одна из составляющих масштабной поддержки, которую Кока-Кола оказывает украинцам с начала полномасштабного вторжения.

В целом же, начиная с 24 февраля 2022 года, Система компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола обязались обеспечить украинцев благотворительной помощью на сумму более 35 млн долларов США.

В частности, за последние два года Система компаний Кока-Кола и Украинский Красный Крест установили 105 мобильных котельных, которые обеспечат теплом более 600 000 квадратных метров помещений школ, детских садов и больниц по всей Украине. Кроме того, Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом отстраивают разрушенный во время боевых действий детский сад Киевской области.

Моменты заботы и радости особенно нужны в праздничные дни. Они ведь дают силы жить, любить и верить в победу.