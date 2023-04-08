Праздничное чудо для детей военнопленных от фонда ''Мрія''

і9 апреля в 17:00 в Docker Pub на Оболони состоится благотворительный концерт группы "Каменный гость". Собранные средства пойдут в поддержку семей военнопленных, гражданских пленников и погибших героев. Об этом в Facebook рассказала исполнительный директор фонда "Мрия" и волонтер Татьяна Комлик.

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"Концерты позволяют собрать средства на покупку бойцам какого-то подразделения "птички" — дрона. Другой певец своим концертом купит необходимое для бойцов авто. На этот раз собранные с аукциона средства группа "Каменный гость" решила передать нам, Украинскому фонду "Мрия". это очень для нас ценно. По афише выступления группы "Каменный гость" я вижу улыбающихся детей, чьи мечты мы осуществляем. Я вижу их родителей, чье лицо хоть на мгновение стало светлее." — делится Татьяна Комлик.

Помимо концерта будут представлены фото Дмитрия Ореста Казацкого, Ника Тимченко, Филиппа Доценко и фотографии солиста группы Юрия Вереса. В рамках события для посетителей состоится аукцион.

Фонд "Мрия" помогает 2000 семьям пленных и погибших воинов, оказывает финансовую, юридическую, психологическую поддержку. Еженедельно более 100 семей подают запрос, чтобы стать подопечными фонда.